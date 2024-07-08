Боец "Чукча" рассказал об уничтожении группы испанских наемников
Бойцам добровольческой бригады "Эспаньолы" удалось вычислить группу испанских наемников и навести на них смертельный удар ВС России. Об этом сообщил в репортаже военкор "Первого канала" Амир Юсупов.
Сначала поражение цели подтвердила разведка. А затем интересные подробности о ликвидированных испанцах удалось выяснить боевому аналитику с позывным "Чукча".
"Выходит в маленьких местных СМИ череда некрологов, - рассказывает он. - Неожиданно военнослужащие в разгар лета брали отпуска, уезжали на горнолыжные курорты и там гибли. Молодые парни 23-24 лет, которые служат в спецназе, умирали от инфарктов инсультов".