Боец "Чукча" рассказал об уничтожении группы испанских наемников

Бойцам добровольческой бригады "Эспаньолы" удалось вычислить группу испанских наемников и навести на них смертельный удар ВС России. Об этом сообщил в репортаже военкор "Первого канала" Амир Юсупов.

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Сначала поражение цели подтвердила разведка. А затем интересные подробности о ликвидированных испанцах удалось выяснить боевому аналитику с позывным "Чукча".