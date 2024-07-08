Появились кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Оскол

ВКС России вывели из строя переправу ВСУ через реку Оскол.

Российские самолеты вновь нанесли удар по украинской переправе через Оскол в районе населенного пункта Купянск-Узловой. Судя по опубликованному в Telegram-канале "Бортовой Журнал Военлета" видеоролику, поражение моста привело к обрушению одного из его пролетов. В результате российские летчики значительно снизили логистические возможности противника в этом районе.

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Напомним, что чуть менее недели назад ВКС России уже наносили удар по данной переправе, которая имеет для ВСУ важнейшее стратегическое значение. Это уже не первый случай, когда российская авиация повторно выводит из строя восстановленную украинскими боевиками переправу.