Системы ПВО сбили четыре БПЛА над Астраханской и Белгородской областями

Российские средства ПВО сбили ещё три украинских беспилотника над Астраханской областью, а также один БПЛА над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 08:20 по 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.



Ранее в аэропорту Астрахани вводили ограничения на фоне налёта беспилотников ВСУ.

Глава региона Игорь Бабушкин заявлял, что украинские военные попытались атаковать с помощью БПЛА объекты на севере Астраханской области.