Два российских корвета отправились на учения

Корветы «Резкий» и «Громкий» покинули Владивосток для участия в учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России, их заявление приводит РИА Новости.

«В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Громкий" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника», — сообщили во флоте.



Ранее МИД России выразил протест посольству Японии из-за запланированных совместных с Германией и Испанией военных учений у острова Хоккайдо.

До того, 21 июня, посольство Японии в Москве сообщило, что страна обеспокоена развитием военного сотрудничества России и Северной Кореи.