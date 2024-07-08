Минобороны рассказало об уничтожении опорного пункта ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажем получили боевую задачу. Выдвинулись в район боевых действий. По ранее расчетным координатам с оптимальной дальности выполнили пуск НАР С-8 КОМ. Передовой авиационный наводчик работу подтвердил. Боевая задача была выполнена", - рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52м Антон.



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В Минобороны уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.