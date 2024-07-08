Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российские военные ликвидировали участвовавшего в вооружённом конфликте на стороне ВСУ бразильского наёмника с позывным Sierra. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление военкора в Telegram.

В сообщении военкор отмечает, что нанятый украинскими военными боевик вёл собственный YouTube-канал.

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«Отправился на «сафари на русских», в том числе для контента. Обратно уехал в цинке», — указал он.



Ранее российский суд заочно приговорил к заключению ряд западных наёмников.