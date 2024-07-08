Тайвань зафиксировал приближение 14 летательных аппаратов НОАК

Тайвань утверждает, что 13 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО острова и пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Об этом говорится в сообщении военного ведомства острова, размещенном в X (ранее Twitter).

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) в районе Тайваня было обнаружено 14 летательных аппаратов и 7 кораблей НОАК. 13 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в центральную, юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны ПВО", - отмечается в заявлении.



Военные Тайваня следили за ситуацией и приняли несколько ответных мер.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке. Она захватывает акваторию вокруг острова, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя восточными провинциями материкового Китая - Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.