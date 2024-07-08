Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации РФ"

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.

"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью [8 июля] наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в X (ранее Twitter).



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ВС Польши в последний раз применяли эту меру 22 июня.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.