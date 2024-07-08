Минобороны заявило об уничтожении "Градами" пехоты и технику ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" Западной группировки ВС РФ уничтожили боевую технику и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз в ходе выполнения поставленной задачи расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отработали по скоплению живой силы противника и боевой технике", - говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям. В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.