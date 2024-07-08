Войска Беларуси пополнятся ракетными комплексами "Бук-МБ"

Основная оборонительная сила в воздушном пространстве Беларуси - зенитные войска, которые отмечают 8 июля свой профессиональный праздник, готовятся принять на вооружение ракетные комплексы "Бук-МБ".

© Российская Газета

Давая оценку надежности воздушного шита страны, начальник зенитных ракетных войск Вооруженных Сил РБ Андрей Северинчик пояснил, что сегодня на вооружении у белорусской армии имеются зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Тор-М2" и "Бук".

Констатировав, что они являются одними из самых совершенных в вопросах уничтожения воздушного противника на любых высотах, военачальник в интервью БЕЛТА подтвердил, что военно-промышленный комплекс страны работает с максимальной отдачей. Уже в ближайшее время, по его словам, в войска поступят зенитные ракетные комплексы "Бук-МБ". Что же касается подготовки личного состава зенитных ракетных войск, то она осуществляется как в республике, так и на территории Союзного государства.

Современный опыт ведения боевых действий в воздушном пространстве, подчеркнул Северинчик, накладывает существенный отпечаток на развитие войск. Во-первых, комплексы обеспечиваются противодронными системами. Идет постоянное взаимодействие и с подразделениями радиоэлектронной борьбы, постановка на вооружение новых средств радиоэлектронной защиты. Все это, резюмировал он, обеспечивает "непосредственное прикрытие не только комплексов, но и объектов, прикрываемых ЗРВ от воздействия беспилотных летательных аппаратов".