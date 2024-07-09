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Для части россиян ввели отсрочку от призыва на военную службу

Госдума на пленарном заседании ввела отсрочку от призыва на военную службу для части россиян. Речь идет о сотрудниках прокуратуры и Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

Для части россиян ввели отсрочку от призыва на военную службу
© РИА Новости

Согласно документу отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы. Их также освободят от военных сборов. При этом у сотрудников СК и прокуратуры появляется право заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве, если они не проходили военную службу, но имеют спецзвания и зачислены в запас.

Кроме того, военнослужащий по контракту может быть досрочно уволен с военной службы в связи с переходом на работу в органы прокуратуры или СК.

«Такие сотрудники попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться кабмином России», — говорится в документе.

Аналогичные нормы уже действуют в отношении сотрудников ОВД, Росгвардии, ФССП, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов ФСИН. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее комитет Государственной Думы по обороне призвал отклонить законопроект об отсрочке для отцов троих детей от мобилизации. Депутаты заявили, что документ требует существенной доработки.

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