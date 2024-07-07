В ХАМАС заявили о вербовке тысяч боевиков

Официальный представитель боевого крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что сторонникам движения за время вооруженного конфликта с Израилем удалось привлечь в свои ряды несколько тысяч новых боевиков в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что они вошли в состав резервных подразделений. Еще несколько тысяч человек готовы к ним присоединиться, как только появится необходимость в этом.

Представитель движения добавил, что ХАМАС стремится прекратить израильскую агрессию, но готов согласиться с условиями, которые гарантировали «торжество справедливости в борьбе с оккупацией».

До этого стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс планирует посетить Каир для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и возвращению пленных израильтян.

3 июля Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам. После этого глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. 6 июля сообщалось, что ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников.