Британия пообещала поставить Украине почти 100 ракет Brimstone

Великобритания дополнительно поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Об этом объявил новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в ходе визита в Одессу.

Очередной пакет военной помощи киевским властям также включает 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций и запчасти для ранее поставленных AS-90.

Новый глава британского МИД выступил с заявлением об Украине и НАТО