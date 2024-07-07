Главы МИД и Минобороны Нидерландов посетили Украину и пообещали поставку F-16

Новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп нанесли свой первый визит на Украину. Во время него политики заверили украинскую сторону в поддержке и пообещали скорейшую поставку истребителей F-16, говорится в пресс-релизе Минобороны Нидерландов.

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"Я счел важным лично послать сигнал о том, что Украина может рассчитывать на нашу постоянную поддержку сейчас и в будущем. Нидерланды продолжат прилагать усилия по обучению украинских солдат и поставке Украине систем вооружения, боеприпасов и оборудования. Обещанные F-16 тоже не заставят себя долго ждать", - отметил Брекельманс, чьи слова приводит Минобороны.



В ведомстве информировали, что министры встретились со своими коллегами, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр также сообщил, что в ближайшее время Украина получит обещанные Нидерландами радар комплекса Patriot и три пусковые установки. По причинам безопасности точные сроки не указываются.

Кроме того, Нидерланды планируют дополнительно вложить €10 млн в укрепление информационно-коммуникационных возможностей украинских вооруженных сил. Ранее на эти цели уже было выделено €10 млн.