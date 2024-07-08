Филиппины и Япония подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, в рамках которого филиппинские и японские военнослужащие смогут взаимодействовать и обмениваться опытом на территории своих стран. Об этом сообщил телеканал GMA News.

Подписание так называемого соглашения о взаимном доступе состоялось во время визита в Манилу главы японского МИД Ёко Камикавы и ее коллеги по кабинету министров главы военного ведомства Минору Кихары. Этот шаг должен позволить большему количеству японских военнослужащих участвовать в ежегодных военных учениях с участием Филиппин и США.

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Документ об оборонном сотрудничестве двух стран должен быть ратифицирован парламентами Филиппин и Японии, прежде чем он вступит в силу.

Филиппинские СМИ отмечают, что администрация президента Фердинанда Маркоса - младшего открыто выступает за то, чтобы японские военные приняли участие в ежегодных военных учениях Balikatan в 2025 году. В 2024 году маневры проходили с 22 апреля по 10 мая, в них приняли участие около 11 тыс. американских и около 5 тыс. филиппинских военнослужащих, а также несколько сотен австралийских и французских военных. В качестве наблюдателей к ним присоединились 14 стран Азии и Европы.