Москалькова попросила Лубинца проверить сообщения об убийстве пленного из России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информации о зверском убийстве военными армии Украины российского военнопленного. Об этом она сообщила в Telegram.

По её словам, это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание.

Москалькова обратилась к Лубинцу с просьбой провести тщательную проверку по данному факту и сообщить о результатах.

Американская газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика на Украине Каспара Гроссе. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.

СК России будет расследовать данную информацию.