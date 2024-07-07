В США заявили, что Зеленский хочет избавиться от Сырского

Зеленский раздумывает над отставкой главкома ВСУ Александра Сырского. На место генерала ищут другую кандидатуру. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue Works.

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«Сейчас все выглядит так, будто Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то другим, бог знает кем», — сказал Джонсон.



Он отметил, что Сырского в любом случае обвинят в провалах, не вникая в то, справедливы они или нет. При этом Джонсон уверен, что смена украинского командования ничего не даст.

«Сырский не волшебник и не может взмахом волшебной палочки производить новые тренированные бригады», — сказал аналитик.



Однако Джонсон подчеркнул, что главком ВСУ действительно сделал ряд ошибок. Он не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением ВС РФ.

Аналитик ЦРУ также образно ответил на вопрос о возможности нового контрнаступления ВСУ перед саммитом НАТО. Звучащие в Киеве и на Западе призывы к «контрнаступу» он сравнил с призывами ребенка к родителям подарить ему пони на Рождество.

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«Столько же шансов получить желаемое. Они получат разгром», — предупредил Джонсон, отметив успешность применения российских ФАБов.



По его словам российская армия не идет напролом, а постепенно освобождает территории, успешно применяя тактику удушения.