ЧП произошло на новейшем иранском эсминце Sahand

С эскадренным эсминцем Sahand ВМС Ирана произошло ЧП. Корабль внезапно перевернулся на бок. Пострадали несколько человек, пишет РИА «Новости».

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Инцидент произошел в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива

На опубликованных местными СМИ фотографиях корабль лежит на боку, значительная часть его находится под водой.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, судно опрокинулось на бок из-за попадания воды в танки при ремонте.