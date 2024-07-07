Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев в беседе со своим информатором в рядах Украины выяснил, что решающим для спецоперации будет сражение за Одессу.

По словам собеседника Лебедева, в настоящее время обсуждается возможность отправки в Одессу группы, официально именуемой «медицинским десантом». Однако существуют сведения о том, что под этим предлогом формируется очередной отряд бойцов для противостояния российским военным.

— Они хотели из Одессы базу сделать — они ее делают, судя по обороне по кругу и насыщению иностранными спецами, — объяснил инсайдер.



По его словам, украинской стороне важно сделать решающие шаги для завершения конфликта до конца выборов в США, ведь для Украины крайне важна их поддержка. Однако источник утверждает, что даже администрация президента Украины Владимира Зеленского перестала поощрять его действия, передает «Царьград».

Президент Чехии высказался о новых регионах России

Незадолго до этого, стало известно, что берег пограничной реки Тиса на Украине обнесли колючей проволокой, чтобы бороться с уклонистами. В украинском издании отметили, что ранее уже появлялись сообщения о том, что украинские мужчины призывного возраста оставляли свои автомобили на дороге и пытались переплыть реку Тиса, чтобы в Румынии избежать мобилизации.