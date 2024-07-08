В зоне СВО уничтожен очередной американский танк Abrams

Об уничтожении очередного американского танка Abrams сообщается в свежей сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Уточняется, что танк подбили подразделения группировки российских войск "Центр".

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Наши бойцы в течение минувших суток улучшили тактическое положение. Параллельно при этом нанеся поражение двум механизированным бригадам ВСУ и одной бригаде теробороны. Боестолкновения состоялись в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая (все в ДНР).

Кроме того, "центральные" отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

"Суточные потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм американская гаубица М119", - говорится в сводке за 8 июля.



Всего с начала проведения СВО уничтожено уже 16528 танков и других боевых бронемашин.