Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень тяжелом положении на Донецком направлении. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер в материале для канала Welt.

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По его словам, сейчас многие украинцы бьют тревогу и призывают к осторожности, чтобы избежать поражения на данном направлении боевых действий. Журналист отметил, что наиболее тяжелая ситуация для армии Украины сложилась в районе Торецка.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.

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До этого бывший советник Пентагона Теодор Посол заявил, что страны НАТО не имеют четкой стратегии в отношении Украины, поэтому принимают хаотичные решения. По его словам, у стран Североатлантического альянса нет какой-либо стратегии, поэтому они "мечутся и пребывают в отчаянии". Эксперт также предрек предстоящему саммиту альянса трудности.