Взрывы сотрясли Украину ночью 8 июля: что об этом известно

Серия взрывов произошла в нескольких городах Украины в ночь на понедельник, 8 июля. Что об этом известно?

Где ночью 8 июля произошли взрывы

Взрыв произошел на территории Харькова, информировал украинский телеканал «Общественное». Инцидент случился на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

«В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — следует из сообщения.



Сигнал воздушной опасности звучит в Харьковской области с 14:27 воскресенья, отметили в украинском Министерстве цифровой трансформации. Данных о пострадавших и разрушениях местные власти не объявляли.

Также звук взрыва раздался в украинском городе Николаев. По информации телеканала «Общественное», инцидент случился после зазвучавшей в Николаевской области воздушной тревоги.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — уточнили журналисты.





Сигнал опасности атаки с воздуха звучит в регионе, начиная с 00:11 мск, следует из информации, обнародованной украинским Министерством цифровой трансформации. При этом местные власти ситуацию никак не комментировали.

Кроме того взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги. По данным украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в Сумской области объявили с 23:23 воскресенья.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в публикации «Общественного».



Ночью 8 июля воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. По данным украинского Министерства цифровой трансформации, тревога начала распространяться примерно в полвторого ночи в Полтавской области.

Спустя час она уже звучала в Тернопольской области. В Киеве и Киевской области сигнал тревоги начал звучать около 02:00 мск.

Где ранее на Украине звучали взрывы

Утром 7 июля Министерство энергетики Украины сообщило, что электростанция в Никополе на востоке страны была повреждена и временно отключена из-за взрывов. Телеканал «Общественное» в свою очередь сообщил о взрывах в этом регионе в ночь на воскресенье.

«В Днепропетровской области <...> в городе Никополе была обесточена подстанция. Отключились бытовые потребители, водоканал», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее серия взрывов прогремела в украинском городе Павлограде Днепропетровской области, информировал телеканал «Общественное». По данным СМИ, громкие звуки раздались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Также сразу несколько взрывов прогремело на территории города Сумы, расположенного на севере Украины. В результате инцидента был поврежден местный водоканал. Нарушение работы объекта инфраструктуры привело к временному прекращению подачи воды в городе. Сигнал воздушной опасности звучал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

До этого серия взрывов раздалась на территории города Запорожье, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины. По данным украинского ведомства по оповещению населения, на занимаемых украинскими военными территориях Запорожской области был введен режим воздушной опасности.