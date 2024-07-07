Военный корреспондент Александр Коц показал в Telegram-канале, как разведчики Самарского объединения подожгли американскую БМП Bradley Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе поселка Евгеновка на Покровском направлении.

По его словам, разведчики своевременно обнаружили бронеавтомобиль, который был направлен на потерянные украинской армией позиции. Разведчики двумя точными попаданиями FPV-дронов подожгли его. Также были ликвидирована живая сила из БМП.

Ранее Коц опубликовал в Telegram-канале видео работы российских FPV-дронов по позициям Вооруженных сил Украины. Журналист уточнил, что кадры были сделаны на берегу Днепра. На представленных видео десантники поражают «брошенную фуру», в которой размещался продовольственный склад.

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Несколькими днями ранее в Сети появилось видео, сделанное бойцами Вооруженных сил Украины, на котором зафиксирован удар российской авиационной бомбы ФАБ-1500. Солдаты снимали происходящее, спрятавшись в кустах. Бойцы сидели на своей позиции, когда внезапно в отдалении прогремел взрыв. Украинские солдаты навели камеру в сторону громкого звука и увидели, что в небо вздымается огромный гриб черного дыма.