Удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области был болезненным.

Так атаку охарактеризовал экс-представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook*.

«Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — заявил он.



Ранее ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород в Полтавской области.

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