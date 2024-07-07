В Воздушных силах Украины назвали «болезненным» удар по аэродрому в Миргороде
Удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области был болезненным.
Так атаку охарактеризовал экс-представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook*.
«Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — заявил он.
Ранее ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород в Полтавской области.
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