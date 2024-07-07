$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

В Воздушных силах Украины назвали «болезненным» удар по аэродрому в Миргороде

Удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области был болезненным.

Так атаку охарактеризовал экс-представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook*.

«Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — заявил он.

Ранее ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород в Полтавской области.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Военные новости
Видео
Юрий Игнат