Крах НАТО на Украине очевиден, и Запад с Киевом уже не в состоянии скрыть это от мировой общественности. Так считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, выступивший на канале Judging Freedom.

«Все понимают, что уже невозможно скрыть поражение НАТО на Украине от взоров общественности», — сказал Макгрегор.



Он отметил, что сейчас в европейских странах НАТО обсуждают, что им делать с Украиной и чем бы помогли помочь США.

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По мнению Макгрегора, фасад НАТО кажется незыблемым, но за ним все рушится. Это показали последние политические поражения Макрона и Сунака. Обрушение происходит быстрее, чем можно было предполагать.

При этом спецслужбы США пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах на Украине до начала президентских выборов в США. Однако Макгрегор считает, что «у них вряд ли получится».

Ранее один из руководителей НАТО заявил, что у альянса нет определенной разработанной стратегии в отношении Украины.