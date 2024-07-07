«Детонация взрывоопасных объектов продолжается». В Воронежской области после атаки ВСУ ввели режим ЧС и начали эвакуацию

Губернатор Воронежской области Андрей Гусев утром в воскресенье, 7 июля, сообщил, что в регионе введен режим ЧС после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пожара на складе.

Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается Андрей Гусев губернатор Воронежской области



По данным главы региона, в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже смогли ликвидировать, пострадавших нет.

Кроме того, был перекрыт участок автодороги, проходящей через населенный пункт. Гусев указал, что на данный момент проводится эвакуация граждан в пункты временного размещения. Туда перевезли уже 50 человек.

ВСУ выпустили несколько беспилотников по Воронежской области

Утром 7 июля Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над российским регионом. Так, по его данным, в результате падения обломков пожар произошел в одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

Позже СМИ начали распространять кадры пожара. На опубликованных видео виден густой черный дым, на фоне слышны звуки взрывов. Местные паблики сообщали, что из-за детонации взрывоопасных объектов в домах выбило часть окон, а от осколков снарядов появились дыры в крышах и воронки в асфальте.

Как указал губернатор, в результате атаки никто не пострадал.

Известно, что Подгоренский район расположен в юго-западной части Воронежской области. По состоянию на 2021 год здесь проживают порядка 21 тысячи человек. Административным центром района является поселок городского типа Подгоренский, он находится примерно в 80 километрах от границы с Украиной.

Накануне семь беспилотников ВСУ атаковали другой российский регион

Вечером в субботу, 6 июля, семь беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Ликвидированные устройства относились к самолетному типу.

Тогда же в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Местных жителей просили сохранять спокойствие и ждать дальнейших оповещений от правительства области или от МЧС России.