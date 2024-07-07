Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал изнутри, как ведётся зачистка от военных ВСУ Волчанска российскими бойцами.

В частности, он опубликовал видео того, как спецназ «Ахмат» разгромил подразделение ВСУ, укрывавшееся в многоэтажке. Там прятались два украинских взвода хорошо подготовленных и опытных операторов БПЛА.

Экипаж Т-80 в течение нескольких минут поразил их позиции. Первый же снаряд пришёлся точно в цель.

По мнению военкора, Владимир Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой, независимо от потерь, в результате чего тут повторяется ситуация с Артёмовском и местные бои уже прозвали волчанской мясорубкой.

В армии раскрыли, что происходит в Волчанске: «Все готовятся»

Ранее начальник главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные теснят украинские войска в Волчанске.