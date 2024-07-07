Российские бойцы подбили Bradley под Часовым Яром

Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, при помощи дронов подбили американскую БМП Bradley с экипажем и, забрали с нее трофейный РЭБ, рассказал командир штурмовой группы данной бригады с позывным Кучер.

По его словам, российский расчет БПЛА подбил Bradley под Часовым Яром и когда появилась возможность, осмотрел БМП и «затрофеил» очень нужный в хозяйстве комплекс РЭБ, который бойцы сняли с башни, передает РИА «Новости».

Кучер рассказал также, что при атаке дронов на машину экипаж украинского БМП погиб.

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Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Назар Волошин заявил, что ВСУ покинули район «Канал» в городе Часов Яр.