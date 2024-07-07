Специалист рассказал о пользе изучения ракеты Storm Shadow

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP. Также они определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

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— Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития, — рассказал эксперт.



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Изучение ракеты позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками, передает РИА Новости.

Отечественные специалисты разобрались, как устроен кассетный суббоеприпас американской ракеты ATACMS. Радиус разлета осколков составляет около 20 метров, но при этом большую опасность представляет «убойная сила осколков».

В начале июля эксперты из России раскрыли устройство ракеты ATACMS. Они установили, что в боевой части ракеты находится сложный взрыватель, который работает на магнитных элементах.