Мобилизация: последние новости на сегодня 7 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 июля 2024, в материале «Рамблера».

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В Дагестане увеличили выплату для контрактников в зоне СВО

В Дагестане региональная выплата для заключивших контракт на прохождение службы в зоне проведения специальной военной операции увеличивается в пять раз, до 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава республики Сергей Меликов, теперь при заключении контракта жители региона будут получать до 800 тысяч рублей единовременно: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч от своих городов и районов.

Заключившие контракт, наряду с добровольцами и другими категориями военнослужащих, могут рассчитывать на разные льготы, как для себя, так и для своей семьи. Среди них - земельный участок в родном городе или районе.

Замминистра обороны РФ: военные будут получать новую форму в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции отменены сроки носки формы военными, сообщает «Ура.ру».

Отныне военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО, будут получать новое обмундирование сразу после его порчи, без ожидания прописанных сроков. Хотя в пунктах постоянной дислокации существуют установленные нормативы по срокам носки формы, в условиях спецоперации эти ограничения теперь сняты.

Такое решение направлено на обеспечение более эффективной поддержки военнослужащих в полевых условиях.

«Единая Россия» нашла работу тысячам участников спецоперации

С начала 2024 года в России было трудоустроено более 3,3 тысяч бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Еще более 1,2 тысяч было направлено на переобучение. Помощь оказывается по проекту «Моя карьера с Единой Россией». Ветеранов СВО после обучения, в частности, устраивают на работу на предприятия АПК.

Кроме того, Россельхозбанк запустит осенью школу фермера, там также готовы выделить отдельные места для военнослужащих.