Спецоперация на Украине 7 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 июля 2024 года.

В Минобороны РФ сообщили об успехах группировки «Запад» за сутки

Российские войска за прошедшие сутки ликвидировали до 540 бойцов противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Газета.ру».

Солдаты нанесли поражение формированиям восьми бригад украинских войск. Часть сражений произошла в районе населенных пунктов Торское, Серебрянка, Кировск и Григоровка в ДНР.

Еще несколько боевых столкновений зафиксировали у харьковских населенных пунктов Степовая Новоселовка и Синьковка.

Военные РФ уничтожили две зенитные установки ВСУ С-300ПС

Военные России уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины, сообщает «Газета.ру».

Также были поражены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель.

В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Сокол в ДНР, сообщает «Газета.ру».

По данным Минобороны РФ, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Центр». Бойцы также улучшили тактическое положение в ДНР.

Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк в ДНР.