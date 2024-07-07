Российские военные применили новую РЛС «Ирбис»

Военнослужащие группировки войск "Север" начали применять в спецоперации новую радиолокационную станцию (РЛС) "Ирбис", которая позволяет вести разведку на 150 км вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирного населения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Это новая уникальная станция. Она ведет разведку вглубь до 150 с лишним км. По опыту могу сказать, что станция лучше, чем предыдущие образцы радиолокационных станций, потому что она более маневренная, время на занятие и убытие с позиций намного быстрее. Ну и дальность разведки намного дальше. Засекает все типы огневых подразделений противника - минометные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию противника. Также станция может засекать воздушные цели. Ведем разведку, засекаем цель и сразу же передаем на пункты управления огневых подразделений", - рассказал командир расчета РЛС "Ирбис" с позывным Сектор.



В Минобороны РФ подчеркнули, что благодаря станции уже неоднократно пресекались попытки ВСУ нанести удар по мирному населению: любая ракета, засекается радаром, а информация оперативно передается в подразделения противовоздушной обороны.

"Кроме выявления вражеских огневых точек, мы также корректируем огонь нашей артиллерии. Таким образом, контрбатарейная борьба получается более эффективной", - уточнил командир расчета.



Как рассказал водитель-электрик РЛС "Ирбис" с позывным Фиксик, станция также засекает FPV-беспилотники, информация о которых выводится на экран в салоне машины.