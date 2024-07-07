Авиация РФ за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки нанесла 50 ударов по целям ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Всего в течение суток огневое поражение нанесено 390 выявленным целям противника, в том числе оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено 50 ударов", - сказал Савчук.
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Он отметил, что потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубица Д-30, орудие М119 и противотанковая пушка Рапира.