Авиация РФ за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки нанесла 50 ударов по целям ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

© РИА Новости / Валентин Капустин

"Всего в течение суток огневое поражение нанесено 390 выявленным целям противника, в том числе оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено 50 ударов", - сказал Савчук.



Российская авиация нанесла удары по идущим в Харьков колоннам ВСУ

Он отметил, что потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубица Д-30, орудие М119 и противотанковая пушка Рапира.