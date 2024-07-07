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В США назвали согласную на переговоры с Россией замену Зеленскому

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского и взять инициативу в вопросе урегулирования конфликта в свои руки. Об этом Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В США назвали согласную на переговоры с Россией замену Зеленскому
© РИА Новости / Стрингер

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Он полагает, что главком, возможно, согласиться вступить в переговоры с Россией.

«Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем"», — отметил эксперт.

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