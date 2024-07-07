Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке

Вооруженные силы Украины нанесли удар из РСЗО по Донецку, сообщает РИА Новости.

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Одна из ракет попала в жилой дом на улице Волочаевской. Она пробила кровлю и перекрытие, влетела в кухню и взорвалась в стене. В результате в доме образовалось две дыры. Украинские военные применили ракету «натовского» образца. Как заявил владелец дома, благодаря тому, что в момент обстрела никого в здании не оказалось, никто не пострадал.

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

За минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, было выпущено 168 единиц различных боеприпасов. Различные ранения получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждены семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.