В Госдуме напомнили Армении, чем заканчивается «заигрывание» с США

Правительству Армении следует вспомнить судьбу Украины перед учениями EAGLE PARTNER 2024 совместно с Соединенными Штатами, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев для NEWS.ru. По его мнению, НАТО давно уже «заигрывает» с Ереваном.

Учения, которые называются, на мой взгляд, довольно обидно для армянской стороны — «Партнер-орел» — проводятся уже не первый год. Предполагаемый противник на них не называется, но все эти совместные маневры в свое время и создали у армянской армии ощущение, что за ней стоит весь Североатлантический альянс, — отметил депутат.



При этом во время противостояния с Азербайджаном Альянс почему-то проигнорировал конфликт, а между воюющими стояли российские миротворцы, напомнил Журавлев. Такие учения приводят к тому, что Ереван все больше дистанцируется от Москвы, добавил он.

Ереван ведет разговоры о выходе из военного блока ОДКБ, рассчитывая на западную защиту. То же самое было и с Украиной, возомнившей, что является частью Европы, ее Запад толкнул в пропасть боевых действий, из которых теперь так сложно найти выход, — в заключении подчеркнул собеседник издания.

Армения проведет военные учения с США

Ранее в Минобороны Армении объявили, что учения EAGLE PARTNER 2024 пройдут в период с 15 по 24 июля на территории республики. В рамках маневров планируется провести операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.