В Дагестане в пять раз увеличат выплату за службу в зоне СВО

Власти Дагестана в пять раз, со 100 до 500 тыс. рублей, увеличат региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, рассказал глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

По его словам, среди дагестанцев 11 Героев России и несколько тысяч тех, кто отмечен государственными и ведомственными наградами.

«Зона СВО стала самой мощной школой жизни для всех, кто там побывал. Человек, вставший с оружием в руках на защиту всего, что он любит: родной страны, республики, своего дома, матери и детей — никогда уже не будет прежним!», — отметил глава республики.



Меликов подчеркнул, что воины, участвующие в СВО — настоящие герои. Главный приоритет властей — поддерживать их и их семьи.

Какие выплаты положены участникам СВО

Глава республики пояснил, что теперь при заключении контракта дагестанцы будут получать 500 тыс. рублей от властей республики, 195 тыс. рублей — из федерального бюджета и не менее 100 000 рублей — от своих городов и районов. Он добавил, что зарплата контрактника составляет 204 тыс. рублей и выше.