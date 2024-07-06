Известный алтайский танцовщик погиб на СВО

В зоне проведения спецоперации при выполнении боевых задач погиб артист Национального государственного театра песни и танца Республики Алтай "Алтам" Аржан Сельбиков. Некролог разместили коллеги артиста.

© Национальный государственный театр песни и танца Республики Алтай "Алтам"

Аржану Сельбикову был 31 год. Артист родом из села Кызыл-Таш Кош-Агачского района. С детства он занимался греко-римской борьбой и участвовал в любительских театральных постановках. Окончил колледж культуры и искусств Республики Алтай, затем Алтайскую государственную академию культуры и искусств. Некоторое время работал в Барнауле в Алтайском государственном музыкальном театре, но затем вернулся в родной регион и устроился в театр "Алтам".

В 2015 году Аржан Сельбиков уехал по контракту служить в Чечню, где пробыл три года. В 2018 году вновь стал заниматься хореографией. Аржан Сельбиков выходил на сцену сам, а также преподавал в детской хореографической школе-студии. В 2022 году Аржан Сельбиков отправился на спецоперацию, принимал участие во взятии Попасной, Артемовска. Награжден медалью "За отвагу".

Смерть Аржана Сельбикова стала тяжелой утратой для его коллег и учеников.