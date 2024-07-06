Эстония сообщила о доставке на Украину ЗРК Mistral

На Украину доставлены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral, рассказали в Минобороны Эстонии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ранее эстонские СМИ сообщили об участии Таллина в совместном проекте с Бельгией, Венгрией, Кипром и Францией по закупке комплексов и ракет к ним.

«Подтверждено! На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией», — отметили в Минобороны.



Напомним, что Киев постоянно просит партнеров о включении в комплекты поставок различных систем ПВО. В ответ на просьбы Владимира Зеленского западные страны поставляют комплексы различных типов. Вместе с тем, по мнению экспертов, ЗРК и другие вооружения не изменят ситуацию на фронте.