В СВР рассекретили данные проекта «Энормоз»

В Президентскую библиотеку поступил рассекреченный документ «Энормоз». Это собранная разведчиками СССР информация о создании ядерного оружия капиталистическими странами, пишет журнал «Родина».

Рассекречен план мероприятий 1-го Управления НКГБ СССР по агентурно-оперативной разработке «Энормоз». Документ представляет собой анализ того, как шла разработка ядерного оружия в США и других странах. Он был создан 5 ноября 1944 года, подлинник хранится в архиве Службы внешней разведки России.

Агентура докладывала, что в США появляется масса заводов по обработке урана. Например, подобное предприятие было построено в лагере «Х» в штате Теннеси.

Кроме того, в 1944 году американцы активно строили «атомные машины». Детали удалось разведать только о шести таких машинах.

Также НКГБ докладывало, что в США завершается создание атомной бомбы. По агентурным сведениям, первая экспериментальная бомба должна была быть готова уже осенью 1944 года.