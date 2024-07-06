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Раскрыты последствия для армии РФ от освобождения населенного пункта Сокол

Российская армия выровняла линию фронта и расширила плацдарм после освобождения села Сокол на покровском направлении. Об этом рассказал представитель силовых структур Донецкой народной республики, передает ТАСС.

Названы последствия для армии РФ от освобождения населенного пункта Сокол
© РИА Новости
«Взятие села Сокол позволяет несколько выровнять линию фронта на покровском направлении и расширить плацдарм», — сказал силовик.

ВСУ потеряли контроль еще над одним поселком ДНР

По его словам, небольшие части украинской группировки на этом участке оказались в полукольце.

В субботу стало известно, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Сокол, нанеся поражение бригадам ВСУ.

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