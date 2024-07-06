Названы последствия для армии РФ от освобождения населенного пункта Сокол

Российская армия выровняла линию фронта и расширила плацдарм после освобождения села Сокол на покровском направлении. Об этом рассказал представитель силовых структур Донецкой народной республики, передает ТАСС.

«Взятие села Сокол позволяет несколько выровнять линию фронта на покровском направлении и расширить плацдарм», — сказал силовик.



ВСУ потеряли контроль еще над одним поселком ДНР

По его словам, небольшие части украинской группировки на этом участке оказались в полукольце.

В субботу стало известно, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Сокол, нанеся поражение бригадам ВСУ.