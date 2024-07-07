Военкор Владимир Романов, который назвал батальон "Ахмат" тиктокерами, которые стоят не на границе, а за срочниками, спустя два дня выпустил ролик с извинениями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

5 июля Романов опубликовал видео, в котором рассказал о текущей ситуации на фронте. Говоря об обстановке в Белгородской области, он заявил, что "на границе стоят срочники, а тиктокеры находятся за ними".

Спустя два дня Владимир записал новое видео, в котором рассказал, что побеседовал командиром подразделения "Ахмат" и понял, что был не прав.

"Мне стало ясно, абсолютно ясно, что подразделения "Ахмат" стоят вместе со срочниками на нуле. Сказанные мной слова о том, что "Ахмат" стоит за срочниками, неверны", - сказал он в ролике.



Романов добавил, что доверился информации из других источников, и принес подразделению "Ахмат" свои извинения.

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До этого командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.