Раскрыты подробности убийства трех российских военных, попавших в плен к ВСУ

Врач из ФРГ Каспар Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, рассказал о трех случаях убийств российских военных, попавших в плен к ВСУ. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Согласно ст. 13 Женевской конвенции, «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются».

Врач отметил, что убийства — на совести наемников из отряда The Chosen Company, входящего в состав 59-й отдельной мотострелковой бригады.

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По его словам, раненый и и безоружный российский солдат прополз через полуразрушенную траншею, попросил о помощи на смеси английского и русского языков. Один из наемников выстрелил в туловище бойца, затем добил его выстрелом в голову, сообщил Гросси.

Во втором случае военнослужащий ВС РФ бросил оружие и поднял руки, показывая тем самым, что сдается. Боевик The Chosen Company бросил в него гранату.

Медик признался, что не видел гибель третьего солдата. Он уточнил, что об убийстве сообщили в общем чате подразделения. По его словам, во всех трех эпизодах фигурировал военнослужащий из Греции.

Автор статьи, обозреватель Томас Гиббонс-Нефф, подчеркнул, что солдаты обычно не рассказывают о военных преступлениях, свидетелями которых стали. Гроссу в ходе интервью признал, что «слишком обеспокоен, чтобы молчать».