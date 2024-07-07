Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой народной республики", - говорится в публикации.

В результате российским подразделениям удалось улучшить свое тактическое положение.

Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение ряду украинских формирований. Речь идет о 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, а также 59-й мотопехотной бригадах ВСУ.

Потери противника составили до 340 человек личного состава. Кроме того, были уничтожены несколько единиц военной техники, несколько гаубиц и автомобилей.

В зоне ответственности группировки войск "Север" отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций "Восток". Потери противника превысили 170 человек личного состава.

Группировка войск "Юг", в свою очередь, улучшила свое тактическое положение в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка ДНР.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" составили 145 солдат и офицеров, группировка "Запад" ликвидировала до 450 украинских военнослужащих.