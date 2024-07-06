ВС России взяли под контроль населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. За успех операции отвечали бойцы группировки «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, — сказали в МО.



Потери противника на данном участке составили до 415 человек, три боевые бронированные машины, включая американские Bradley, САУ Paladin и противотанковая пушка «Рапира».

Накануне ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР. Также на данном направлении ВСУ лишились примерно 2970 бойцов, пяти танков и 30 автомобилей.