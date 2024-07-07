Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Сообщается также, что подразделения группировки улучшили свое тактическое положение. Пяти бригадам ВСУ было нанесено поражение в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское. Отражены шесть контратак штурмовиков противника, в том числе и сил 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».

Благодаря действиям российских войск в зоне ответственности группировки «Центр» противник потерял до 340 боевиков, один танк, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, а также технику американского производства - боевую машину пехоты Bradley, гаубицу M777 и орудие M119.

Ранее группировка «Центр» освободила населенный пункт Сокол в ДНР. Также военнослужащие группировки улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение трем бригадам ВСУ

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов