Отряд кораблей Северного флота завершил заход в Венесуэлу

Делегация Северного флота вышла из порта Ла-Гуайра.

В её составе фрегат первого ранга «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин».

Как заявил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, заход отряда кораблей стал яркой демонстрацией прочной дружбы и стратегического партнёрства между странами.

В начале июня группа российских кораблей, в которую также входил атомный подводный ракетный крейсер «Казань», провела учения в Карибском море и посетила Кубу.