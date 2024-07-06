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«Военная хроника»: над Черным морем дежурит американский беспилотник

Над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает «Военная хроника».

«Военная хроника»: над Черным морем дежурит американский беспилотник
© globallookpress.com
«После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — написала «Военная хроника» в telegram-канале.

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Сейчас район боевого патрулирования беспилотника сместился. Дрон избегает приближения к Крыму и дежурит в воздушном пространстве НАТО.