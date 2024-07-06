Минобороны показало кадры уничтожения "Искандером" украинского ЗРК С-300

Российская армия нанесла удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М" по украинскому комплексу противовоздушной обороны С-300ПС. Кадры удара опубликовало Минобороны РФ.

Позиция украинского ЗРК находилась в районе Коптева Полтавской области.

В результате ракетного удара уничтожены две пусковые установки С-300ПС, машина боевого управления, автомобили и личный состав расчетов ВСУ.

Опубликован разговор попавших под атаку пилотов ВС РФ

Село Коптев находится в 20 километрах от Миргорода, где на этой неделе российская армия нанесла несколько ударов по аэродрому.

При одном из них были уничтожены пять истребителей Су-27, еще два были повреждены. Удары наносились "Искандером". Потери техники признали и в Киеве, не уточнив их масштабы.

По данным военкоров, украинские военные пытались защитить свои истребители в Миргороде при помощи рисунков.

Западные СМИ раскритиковали Киев за отсутствие защитных мер аэродрома. Они отмечают, что ошибка командования ВСУ дорого обойдется Украине, которая готовится принять самолеты F-16.