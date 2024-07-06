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«Че, поживем еще?»: опубликован разговор попавших под атаку пилотов ВС РФ

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал переговоры российских пилотов, попавших под атаку системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. При выполнении боевой задачи истребители попали в зону слежения системы NASAMS, по самолетам были выпущены ракеты. После того, как летчики уклонились от удара, они обсудили между собой, что их здорово «тряхануло».

Опубликован разговор попавших под атаку пилотов ВС РФ
© МО РФ
Тряхануло здорово. Нормально все. <...> Че, Серег, поживем еще? — отметили военнослужащие.

Второй пилот резюмировал, что они занимаются «самой лучшей работой в мире». Уточняется, что, несмотря на работу ПВО, летчики сбросили по своим первоначальным целям четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В зоне СВО ликвидировали наемника из Колумбии

Ранее российский боец, выполняя боевые задачи, в одиночку смог спасти 80 человек, развернув полевой госпиталь в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике. Правительство Кировской области со ссылкой на МО России добавило, что все это время ВСУ вели обстрелы и атаковали беспилотниками.

До этого военный ВС РФ прожил полтора месяца в оставленном украинскими войсками блиндаже. Он перебрался в укрытие с ранением ноги и дождался, пока участок фронта не перешел под контроль ВС РФ.