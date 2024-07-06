Опубликован разговор попавших под атаку пилотов ВС РФ

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал переговоры российских пилотов, попавших под атаку системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. При выполнении боевой задачи истребители попали в зону слежения системы NASAMS, по самолетам были выпущены ракеты. После того, как летчики уклонились от удара, они обсудили между собой, что их здорово «тряхануло».

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Тряхануло здорово. Нормально все. <...> Че, Серег, поживем еще? — отметили военнослужащие.



Второй пилот резюмировал, что они занимаются «самой лучшей работой в мире». Уточняется, что, несмотря на работу ПВО, летчики сбросили по своим первоначальным целям четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В зоне СВО ликвидировали наемника из Колумбии

Ранее российский боец, выполняя боевые задачи, в одиночку смог спасти 80 человек, развернув полевой госпиталь в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике. Правительство Кировской области со ссылкой на МО России добавило, что все это время ВСУ вели обстрелы и атаковали беспилотниками.

До этого военный ВС РФ прожил полтора месяца в оставленном украинскими войсками блиндаже. Он перебрался в укрытие с ранением ноги и дождался, пока участок фронта не перешел под контроль ВС РФ.